Der International Court of Justice (auf Deutsch Internationaler Gerichtshof) ist das Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Der Sitz ist im niederländischen Den Haag. 15 Richterinnen und Richter gehören dem Gerichtshof an. Sie werden vom Sicherheitsrat und der Generalversammlung der UN in getrennten Verfahren für neun Jahre gewählt. Die Durchsetzung der Urteile geschieht in letzter Instanz durch Resolutionen des Sicherheitsrats.

Die Arbeit des Internationalen Gerichtshofs ist in den Artikeln 92 bis 96 der UN-Charta geregelt. Der Gerichtshof behandelt Rechtstreitigkeiten zwischen Staaten – allerdings nur jener Staaten, die seine Zuständigkeit akzeptiert haben. Beispielsweise kann er Grenzstreitigkeiten zwischen Staaten regeln. Maßstab für die Rechtsprechung ist das Völkerrecht. Zu Fragen des Völkerrechts erstellt der Internationale Gerichtshof Gutachten. Diese sind aber in der Regel rechtlich nicht bindend.