Weltraumpolitik: Chinas Rover macht erste Fahrt auf dem Mars

Vor einer Woche, am 15. Mai, war die Landekapsel mit dem Rover von der Sonde Tianwen-1 abgekoppelt worden und anschließend zu Boden gegangen. Tianwen-1 war im Juli vergangenen Jahres gestartet. Der Name bedeutet „Fragen an den Himmel“ und ist einem antiken chinesischen Gedicht entlehnt.