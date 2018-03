Weltsicherheitsrat: Abbas fordert Nahost-Friedenskonferenz

New YorkDer palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat eine internationale Nahost-Friedenskonferenz bis Mitte 2018 gefordert. Die wichtigsten Ziele des geplanten Treffens müssten dabei eine volle Mitgliedschaft des Staates Palästina bei den Vereinten Nationen und ein Zeitrahmen für die Zweistaatenlösung sein, sagte er am Dienstag. Vor dem UN-Sicherheitsrat lehnte er die USA als Vermittler in dem Konflikt ab.