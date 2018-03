Weltweit fast elf Millionen Inhaftierte: Hälfte der Gefangenen in den USA, China, Russland und Brasilien

In Europa seien 1,6 Millionen Menschen in Gefängnissen, in Asien 3,9 Millionen und in Nord- und Südamerika 3,8 Millionen. Die Gesamtzahl liege wahrscheinlich näher an elf Millionen, so die Autoren, denn es gebe zwar Angaben aus 223 Ländern und Territorien, nicht aber aus Nordkorea, Somalia und Eritrea. Aus China und einigen anderen Ländern gebe es auch keine Zahlen zu Untersuchungshäftlingen. Sie machten weltweit mehr als ein Viertel aller Gefängnisinsassen aus, in manchen Regionen wie Zentralafrika seien es sogar rund 60 Prozent.