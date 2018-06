Weltweiter US-Handel: Der 1,4 Billionen-Überschuss, über den Trump nicht spricht

Zwar werden Handels- und Unternehmensdaten normalerweise nicht kombiniert. Aber wenn man alle Handelsdaten sowie Umsätze von US-Unternehmen in anderen Ländern und ausländischen Gesellschaften in den USA zusammenzähle, „haben US-Unternehmen in den letzten zehn Jahren mehr in den Rest der Welt verkauft, als andere Länder in die USA verkauft haben“, schreibt China-Chefökonom Zhang Zhiwei in der Analyse.