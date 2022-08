Weltwirtschaft „Härte und Ausmaß der Sanktionen haben Dimensionen eines Wirtschaftskriegs erreicht“

Der jüngste Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, in Taiwan hat die Spannungen zwischen den USA und China verschärft. Müssen wir in den nächsten Jahren mit einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und China rechnen?

Es gibt in der internationalen Politik eine Theorie des Machtübergangs. Im Kern besagt sie, dass die Gefahr eines großen Krieges wächst, wenn eine Großmacht einer anderen die Rolle des globalen Hegemons abspenstig machen kann oder will. Der Politikwissenschaftler Graham Allison hat 16 Fälle eines solchen Machtübergangs historisch untersucht. In 12 davon ist es zum Krieg gekommen. Vor diesem Hintergrund müsste der Westen eigentlich ein hohes Interesse daran haben, China nicht dadurch zu stärken, dass er Russland in die Arme Pekings treibt. Die Einflusssphäre Pekings könnte sonst bald bis nach Sankt Petersburg und Königsberg reichen. Die geopolitische Rivalität zwischen den USA und China und die sich daraus ableitenden Desintegrationstendenzen in der Weltwirtschaft erhöhen die Kriegsgefahr.