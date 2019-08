Weltwirtschaft: Deutschland hat UN-Abkommen zu Handelsstreitfällen nicht unterzeichnet

Berlin, Singapur Deutschland hat das neue UN-Abkommen zur Beilegung kommerzieller Streitfälle bisher nicht unterzeichnet – und wird es wohl auch vor 2020 nicht tun. „Innerhalb der Europäischen Union ist die Frage der Kompetenz der einzelnen Mitgliedstaaten für die Zeichnung dieser Konvention ungeklärt“, sagte eine Sprecherin des Justizministeriums am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. „Bis zur Klärung dieser Frage wird die Bundesregierung von einer Zeichnung absehen.“ Der Industrieverband BDI hatte das Abkommen am Mittwoch als „positiven Beitrag zur Förderung des weltweiten Handels in unruhigen Zeiten“ bezeichnet.