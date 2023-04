Weltwirtschaft Die Rückkehr der mageren Jahre

Die Feierlaune dürfte sich in Grenzen halten, wenn am Montag in Washington, DC, die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) eröffnet wird. Denn die Weltwirtschaft steckt in der Krise. Wie tief genau, wird der IWF der Welt erst am Dienstag im Detail präsentieren, doch während eine Rede auf einer Veranstaltung des Nachrichtenportals „Politico“ gab die geschäftsführende Direktorin Kristalina Georgieva schon einmal einen Ausblick. Und er fiel nicht rosig aus.