 Weltwirtschaft: „Die USA werden alle Macht einsetzen, um amerikanischen Firmen Vorteile zu verschaffen“

Man sucht also seit jeher selbst bei Partnern gezielt nach Schwächen, um die eigene Position zu stärken?

Da darf man sich nichts vormachen. Es wird mit ganz harten Bandagen gespielt. Auch unter Obama wurde Militärmacht eingesetzt, um die Wirtschaft zu fördern. Man könnte sagen, die unsichtbare Hand des Marktes funktionierte besser mit der leicht sichtbaren Faust in der Tasche. Nur dass jetzt Trump die Faust nicht in der Tasche lässt wie Obama. Die leicht sichtbare Faust in der Tasche ist bei Trump jetzt richtig aus der Tasche raus. Er droht offen damit und erpresst.