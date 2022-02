Weltwirtschaft „Eine globale Rezession ist jetzt wahrscheinlich“

Nouriel Roubini, ist emeritierter Professor für Ökonomie an der Stern School of Business der New York University sowie Chefökonom des Fintech-Unternehmens Atlas Capital Team.



Mit der russischen Invasion in der Ukraine erleben wir in diesen Tagen eine massive Eskalation eines zweiten Kalten Krieges – und es besteht die Gefahr, dass die Märkte und die politischen Analysten die wirtschaftlichen Folgen unterschätzen. Zum Marktschluss des 24. Februar, am Tag der Invasion, waren die US-Aktienmärkte gestiegen, in der Hoffnung, der Krieg würde die Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve verlangsamen. Doch vielmehr ist jetzt eine globale stagflationäre Rezession sehr wahrscheinlich.