Weltwirtschaft „Härte und Ausmaß der Sanktionen haben Dimensionen eines Wirtschaftskriegs erreicht“

Wie das?

Die Handelsbeziehungen der Ukraine mit Russland sind für die Ukraine weit weniger bedeutend als der Handel mit der EU. Die Exporte der Ukraine nach Russland sind in den vergangenen Jahren außerordentlich stark gesunken. Der Anteil Russlands an den Gesamtausfuhren der Ukraine hat sich in den zurückliegenden acht Jahren von rund 18 auf etwa 5,5 Prozent verringert. Die ökonomische Desintegration zwischen Russland und der Ukraine hatte also bereits vor dem Krieg eingesetzt. Das spricht für die Hypothese des kapitalistischen Friedens. Dazu kommt, dass sowohl Russland als auch die Ukraine keine Länder sind, in denen wirtschaftliche Freiheit einen hohen Stellenwert genießt. Das zeigen die Analysen der Heritage-Foundation und des Fraser-Instituts.