Weltwirtschaft: Handelsgespräche zwischen USA und China haben bereits begonnen

WashingtonUS-Präsident Donald Trump zufolge sind Handelsgespräche zwischen den USA und China bereits im Gange. Vertreter beider Länder verhandelten am Telefon, träfen sich aber auch, sagte er am Montag vor Journalisten. „Wir haben gute Chancen, zu einem Deal zu kommen.“ China müsse sich der Position der USA annähern, so dass die Vereinbarung etwas zu Gunsten der USA ausfalle.

Ein Treffen von Trump mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping am Wochenende hatte Hoffnung im Handelsstreit verbreitet, nachdem die beiden sich darauf geeinigt hatten, die Gespräche wieder aufzunehmen.