Weltwirtschaft: OECD: Globale Steuerreform wird nicht vor 2024 umgesetzt

Die Industriestaaten-Organisation OECD sieht deutliche Fortschritte bei der Umsetzung der globalen Steuerreform. Diese wird allerdings nicht vor 2024 in Kraft treten und damit später als ursprünglich erhofft. Die OCED teilte am Montag mit, eine Studie den Finanzministern und Notenbankchefs vor deren G20-Treffen Ende der Woche in Bali vorgelegt zu haben. Die Studie zur ersten Säule der Reform solle bis Mitte August auch Gegenstand öffentlicher Konsultationen sein. So sollten Öffentlichkeit, Wirtschaft und Parlamente vorab schon einbezogen werden.