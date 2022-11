Weltwirtschaft Raus aus der Abhängigkeit! Scholz' Speeddating in Asien

Die dritte und letzte Station des Kanzlers beim politischen Speed-Dating in Asien ist dann der G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali am 15. und 16. November. Die spannendste Frage wurde dabei schon im Vorfeld beantwortet: Wladimir Putin wird nicht am Gipfel teilnehmen, obwohl Russland traditionell zu der Runde der Großen dazugehört. In Moskau wurde jedoch angekündigt, dass an Stelle von Putin der russische Außenminister Sergej Lawrow nach Bali reisen wird. Erstmals teilnehmen wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj – allerdings nur per Videoübertragung. Selenskyj werde aber zu den Beratungen der Regierungschefs unmittelbar zugeschaltet, heißt es in Berliner Regierungskreisen, das sei „so, als ob er mit am Tisch sitzt“.