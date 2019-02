Weltwirtschaft „Die USA werden alle Macht einsetzen, um amerikanischen Firmen Vorteile zu verschaffen“

Was raten Sie Unternehmen? Wie können sie sich schützen?

Da muss man Kontakte herstellen, mit den richtigen Leuten reden. Sie sollten sich an Leute halten, die das schon ein wenig länger beobachten und auch wissen, wer wo was zu sagen hat in den USA. Das ist zur Zeit nicht so leicht. Die bisherigen Kanäle, die bisherigen transatlantischen Beziehungen sind in vielerlei Hinsicht obsolet geworden. Es ist eine neue Führungselite am Werk, die viele lange Jahre ignoriert haben. Mit der gilt es jetzt, sich ins Benehmen zu setzen, auch um Schlimmeres zu verhindern. Für unser Land, für die Unternehmen, für Europa und die Weltordnung.