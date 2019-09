Weltwirtschaftsforum: Afrika wird für die Digitalisierung fit gemacht

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) will bei seiner bevorstehenden Afrika-Tagung in Kapstadt den Kontinent für die Herausforderungen durch die Digitalisierung sensibilisieren. „Wir müssen mehr Gewicht auf die Bildung von Start-ups legen“, forderte die Leiterin des WEF-Afrikatreffens, Elsie Kanza, am Montag in Johannesburg. Zudem müsse die wirtschaftliche Integration des Kontinents vorankommen, betonte sie.