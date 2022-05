Weltwirtschaftsforum: Ein Marshallplan für die Ukraine?

Anregungen für den Wiederaufbau liefern die Autoren eines Forschungsberichts, den kürzlich die Londoner Denkfabrik „Centre for Economic Policy Research“ (CEPR) herausgegeben hat. In ihrem Bericht „A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine“ (Eine Blaupause für den Wiederaufbau der Ukraine) orientieren sich die Autoren ebenfalls an historischen Wiederaufbauprojekten. Darunter: Der Marshallplan, der Wiederaufbau Afghanistans und des Iraks, Wiederaufbauprojekte nach Naturkatastrophen – und die Deutsche Wiedervereinigung.