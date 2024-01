Weltwirtschaftsforum Wenn die Welt zerfällt

Es ist dann noch einmal der WEF-Präsident Borge Brende, der am Donnerstag versucht, die Scherben der Fragmentierung zu kitten. Mit ihm auf der Bühne sitzt unter anderem die Generalsekretärin der WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, gewissermaßen die Hüterin und Schiedsrichterin eines regelbasierten Welthandels. Was sie von den anderen Teilnehmern der Veranstaltung mit dem Titel „No recovery without trade and investment“ hört, kann ihr nicht gefallen. Sowohl Kanadas Vizepremierministerin Chrystia Freeland als auch EU-Kommissar Valdis Dombrovskis loben sich zwar für ihre zahlreichen Abkommen und stellen sich gegen Protektionismus, aber sie plädieren gleichzeitig dafür, mehr auf Resilienz statt nur auf Effizienz zu setzen. Was das heißt, ist hier allen klar: mehr nationale Industriepolitik und in der Folge höhere Kosten.