Weltwirtschaftsforum Wie sich Argentiniens Präsident Milei in Davos als Anti-Habeck inszeniert

Denn Milei hat noch eine ganz spezielle Gruppe ausgemacht, die angeblich in den Sozialismus führt: Die Feministinnen und Feministen. Der Kampf der Geschlechter sei „lächerlich“, sagt Milei. In der libertären Lehre seien Männern und Frauen gleich. Mit ihrer radikalen Agenda würden die Feministen Hürden aufbauen, von ihren Vertretern würden keinerlei Beiträge zur positiven Entwicklung kommen: „Ich denke da an Familienministerinnen“, erklärt Milei.