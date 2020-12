Wenn mehrere Krisen zusammenkommen Mit Klimamaßnahmen gegen den Hunger in der Welt

Das Coronavirus hat uns in einem Kampf gegen eine viel historischere, aber allgegenwärtige Krise zurückgeworfen: dem weltweiten Kampf gegen Hunger. Und auch wenn es beängstigend erscheinen mag: Die USA müssen sich anstrengen, um der Welt zu zeigen, dass sie ein starker Partner in diesem Kampf sind. Im Oktober hat David Beasley, Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms (WFP), darauf hingewiesen, dass in diesem Jahr 7 Millionen Menschen an Hunger gestorben sind. Und er hat gewarnt, dass die Coronapandemie diese Zahl verdoppeln könnte. Allein in den USA ist die Zahl der Menschen, die hungern, 2020 auf mehr als 50 Millionen von etwa 35 Millionen vor dem Covid-19-Ausbruch gestiegen.