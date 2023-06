Westafrika Berlin für geordneten Abzug aus Mali

17. Juni 2023 | Quelle: dpa

Der malische Außenminister Abdoulaye Diop (2.v.r.) spricht vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung hält trotz neuer Forderungen der Militärjunta in Mali am geordneten Abzug der deutschen Blauhelm-Soldaten aus dem westafrikanischen Krisenstaat fest. Das Verteidigungsministerium verwies am Samstag auf laufende Verhandlungen über die Zukunft der UN-Friedensmission. Zuvor hatte die mit einem Putsch an die Macht gekommene Junta den „unverzüglichen” Abzug aller UN-Blauhelme verlangt.