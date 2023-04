Westafrika Mindestens 51 Tote nach Anschlägen auf Dorf in Nigeria

07. April 2023 | Quelle: dpa

Nigerianische Sicherheitskräfte auf einer Patrouille (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Unbekannte Bewaffnete haben bei zwei Angriffen im westafrikanischen Nigeria nach offiziellen Angaben mindestens 51 Menschen getötet. Dutzende Angreifer seien am Montag und Dienstag in das Dorf Umuogidi im Bundesstaat Benue einfallen, sagte Regionalpolitiker Bako Ejeh der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.