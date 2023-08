Wie der Sprecher der Militärmachthaber am Freitagabend im nationalen Fernsehen mitteilte, ist nun Putschgeneral Moussa Salao Barmou neuer Stabschef der Streitkräfte. Zuvor war Barmou Chef der Spezialeinsatzkräfte und führender Kopf hinter dem Putsch in dem westafrikanischen Land vor gut einer Woche. Neben Barmou seien auch weitere wichtige Positionen im Heer und der Luftwaffe mit Getreuen der Putschisten besetzt worden, hieß es in der Mitteilung weiter. Eine diplomatische Vermittlermission der Ecowas hatte am Donnerstag aus dem Niger abreisen müssen - ohne ein Treffen mit Machthaber Abdourahamane Tiani.