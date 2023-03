Westafrika Regierungskandidat Tinubu gewinnt Präsidentenwahl in Nigeria

01. März 2023 | Quelle: dpa

Bola Ahmed Tinubu (M) feiert mit Anhängern in der Wahlkampfzentrale seiner Partei in Abuja. Bild: Bild: dpa

In Afrikas bevölkerungsreichstem Land Nigeria hat der Kandidat der Regierungspartei All Progressives Congress (APC), Bola Ahmed Tinubu, die Präsidentenwahl gewonnen. Der 70-Jährige kam auf 36 Prozent der Stimmen, wie die nationale Wahlkommission in der Hauptstadt Abuja mitteilte.