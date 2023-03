Westafrika Tinubu gewinnt Präsidentschaftswahl in Nigeria

01. März 2023 | Quelle: dpa

Bola Ahmed Tinubu (m.) feiert mit Anhängern in der Wahlkampfzentrale seiner Partei in Abuja. Bild: Bild: dpa

Aus einer von Pannen und Betrugsvorwürfen überschatteten Wahl in Afrikas bevölkerungsreichstem Land und größter Volkswirtschaft Nigeria ist einer der mächtigsten Politiker des Landes als künftiger Präsident hervorgegangen. Bola Ahmed Tinubu von der Regierungspartei All Progressives Congress (APC) gewann mit 36 Prozent der Stimmen, wie die Wahlbehörde Inec in der Hauptstadt Abuja mitteilte.