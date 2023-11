Westafrika Überfälle auf Waffenlager und Gefängnisse in Sierra Leone

26. November 2023 | Quelle: dpa

Julius Maada Bio ist Präsident von Sierra Leone. Nach einem Überfall auf ein Waffenlager des Militärs hat die Regierung eine landesweite Ausgangssperre verhängt. Bild: Bild: dpa

Freetown (dpa) – Unbekannte Täter haben im westafrikanischen Sierra Leone am Sonntag ein Waffenlager des Militärs und mehrere Gefängnisse überfallen. In dem Waffenlager, das sich in der Nähe der Residenz von Präsident Julius Maada Bio in der Hauptstadt Freetown befindet, war es in den frühen Morgenstunden zu Schusswechseln gekommen, teilte das Informationsministerium mit.