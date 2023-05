Westbalkan: Zusammenstöße zwischen ethnischen Serben und Polizei im Kosovo

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic teilte dem staatlichen Sender RTS zufolge mit, er habe wegen der Zusammenstöße das serbische Militär in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Zudem lasse er Soldaten an die Grenze zum Kosovo verlegen. Serbien erkennt die Unabhängigkeit seiner ehemaligen Provinz Kosovo nicht an.