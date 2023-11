Westjordanland Palästinenser: Zehn Tote bei Militäreinsatz in Dschenin

09. November 2023 | Quelle: dpa

Ein Junge steht in Dschenin in den Trümmern einer Moschee, die nach einem israelischen Luftangriff zerstört wurde (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Bei einem israelischen Militäreinsatz in Dschenin im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens zehn Menschen getötet worden. Mehr als 20 weitere seien verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Der Einsatz dauerte demnach am späten Nachmittag noch an.