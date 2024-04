Wettbewerb Wo China deutschen Firmen schon davonläuft

Die AHK-Experten merken jedoch auch an, dass sich Unternehmen in China bei einigen Punkten an die eigene Nase fassen müssten. Dazu gehörten die Kategorien „Zeit bis zur Markteinführung“ und „Innovationsgeschwindigkeit“. Insbesondere die Automobilzuliefererbranche müsse sich fragen, warum die Chinesen bei der Entwicklung und Markteinführung von Technik so weit vorne lägen. Von allen befragten Unternehmen sehen sich etwa 60 Prozent bei beiden Kategorien im Nachteil.