Wettbewerbsregeln: EU-Kommission durchsucht Büros von Gasfirmen in Deutschland

Die EU-Kommission hat in Deutschland die Büros von mehreren Unternehmen aus dem Gassektor durchsucht. Die Kommission gehe dem Verdacht nach, dass die Unternehmen gegen Wettbewerbsregeln verstoßen haben und ihre Marktmacht missbraucht haben könnten, teilte die Kommission am Donnerstag mit. Die Durchsuchungen hätten bereits am Dienstag stattgefunden. Im Visier seien Unternehmen, die im Bereich der Versorgung, des Transports oder der Speicherung von Erdgas tätig seien.