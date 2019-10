Wettlauf der Strafzölle beendet? USA verkünden Einigung auf Handels-Teilabkommen mit China

Die Verkündung eines Teil-Abkommens kam nun überraschend: Trump hatte immer wieder betont, seine Priorität sei ein umfassendes Handelsabkommen. Zur Idee eines partiellen Deals sagte Trump noch am Montag im Weißen Haus: „Ich denke, das ist überhaupt nicht das, was wir bevorzugen.“ Er wolle „einen großen Deal“. Am Freitag sagte er dann: „Ich denke, dass es besser ist, es in Abschnitten und Phasen zu machen, weil es so ein großer Deal ist und so viel umfasst.“