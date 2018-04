WHO zum Giftgaseinsatz in Syrien: „Wir sind alarmiert“

DüsseldorfDie Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich zum möglichen Einsatz chemischer Waffen bei einem Angriff auf die syrische Stadt Duma geäußert. Sie sei alarmiert, schrieb die Institution in einer Mitteilung am Mittwoch. So hätten ihre lokalen Partner von rund 500 Menschen berichtet, welche in Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen der Stadt mit Symptomen einer chemischen Vergiftung eingeliefert wurden.