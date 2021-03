Wichtige Wasserstraße Riesiges Containerschiff blockiert den Suezkanal – und lässt den Ölpreis steigen

Je länger der Stau dauere, „desto ruhiger wird es im Hamburger Hafen werden“, sagte Denso. Danach kämen die Schiffe dann jedoch geballt. Die „Ever Given“ ist in Hamburg keine Unbekannte, war zuletzt Ende Januar in der Hansestadt. Bekannt geworden ist sie jedoch vor allem durch einen von ihr verursachten Unfall. Die „Ever Given“ war am 9. Februar 2019 vom Kurs abgekommen und hatte am Anleger Blankenese die Hafenfähre „Finkenwerder“ zusammengedrückt. Wind aus Südwest hatte den Ermittlungen zufolge die Kollision begünstigt. Zudem habe ein Sog das Heck des Frachters gen Elbufer gezogen. An Fähre und Anleger entstand Sachschaden in Höhe von rund einer Million Euro.



Mehr zum Thema: Weil an Land die Lagerkapazitäten für überschüssiges Rohöl immer knapper werden, werden Tanker in Lager umfunktioniert. Exklusive Satellitenbilder zeigen die Auswirkungen auf den Weltmeeren und in den Häfen.