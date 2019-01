 Wiederwahl: 13 Länder drängen Venezuelas Präsident Maduro zum Rückzug

LimaKurz vor dem Beginn der zweiten Amtszeit des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro ist dieser von 13 Staaten der Region aufgefordert worden, auf die Vereidigung zu verzichten. „Wir rufen Nicolás Maduro dazu auf, die Präsidentschaft am 10. Januar nicht anzutreten und die Regierungsbefugnis vorläufig an das Parlament zu übergeben, bis eine demokratische Präsidentenwahl abgehalten wurde“, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung der so genannten Lima-Gruppe.