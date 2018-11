Wikileaks-Ermittlungen Vertrauter von Trump-Berater will offenbar aussagen

Jefferson CityBei der vielschichtigen Untersuchung von US-Sonderermittler Robert Mueller zur Beeinflussung der US-Wahl durch Russland und möglichen Absprachen mit dem Wahlkampfteam von Donald Trump könnte es bald neue Erkenntnisse geben. Jerome Corsi, rechter Verschwörungstheoretiker und Vertrauter des früheren Trump-Beraters Roger Stone, sagte am Freitag, er verhandle mit Muellers Team über ein Schuldeingeständnis. Unklar war, ob er sich im Gegenzug für Milde auch bereit erklären will, andere in der Affäre zu belasten.