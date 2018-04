Winnie Madikizela-Mandela: Ex-Frau von Anti-Apartheidskämpfer Nelson Mandela gestorben

JohannesburgWinnie Mandela, die Ex-Frau von Südafrikas Freiheitskämpfer Nelson Mandela, ist tot. Die Veteranin des Kampfes gegen die Apartheid in Südafrika sei im Alter von 81 Jahren gestorben, berichteten südafrikanische Medien am Montag. Nach der ersten demokratischen Wahl in Südafrika 1994 war sie stellvertretende Kulturministerin. 2016 wurde sie für ihre Dienste in der Befreiung des südafrikanischen Volkes ausgezeichnet.