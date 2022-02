Winterolympiade in China Markt hilft mehr als Moral

Für einen Boykott der Olympischen Winterspiele in China ist es am Tag der Eröffnung wahrlich zu spät. Treffen würde man damit vor allem jene Athleten, die sich jahrelang vergeblich vorbereitet haben, nicht aber die Machthaber in Peking. Die setzen hinter der glänzenden Fassade perfekt organisierter Wettkämpfe ihren Kurs der Unterdrückung ebenso ungerührt fort wie die Misshandlung von Minderheiten, etwa der muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang.