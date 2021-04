Winterspiele 2022 in Peking: USA dementieren Diskussion mit Partnern über Olympia-Boykott

Die Bundesregierung hatte sich am Mittwoch bedeckt gehalten. „Es gilt die Autonomie des Sports“, sagte eine Sprecherin des zuständigen Innenministeriums. Der olympische Sportbund könne selbst entscheiden, an welchen Wettkämpfen er teilnehme oder nicht. „Im übrigen finden natürlich fortlaufend Gespräche mit all unseren Partnern statt – also auch mit den Amerikanern.“ Die Sprecherin wollte nicht sagen, ob die US-Regierung wegen eines möglichen Boykotts schon in Berlin vorstellig geworden ist.