Wirbelsturm So sehr wütete Hurrikan „Michael“ in den USA

Im Florida Panhandle mühten sich Einsatzkräfte, in die am schlimmsten getroffenen Gebiete vorzudringen. Doch von Schutt und Hochwasser blockierte Straßen erschwerten ihre Arbeit. Behördenangaben zufolge ignorierten 285 Bewohner im besonders hart getroffenen Mexiko Beach die Evakuierungsanordnungen. Dort fanden Mitglieder der Nationalgarde zwar in der Nacht 20 Überlebende vor. Das Schicksal vieler Bewohner von Mexiko Beach war am Donnerstagabend jedoch unklar.