Wirtschaft: China lockt mehr Investitionen an

China hat 2019 trotz des schwächsten Wirtschaftswachstums seit fast drei Jahrzehnten mehr ausländische Investitionen angelockt. Diese wuchsen um 5,8 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Jahr auf 941,5 Milliarden Yuan (123 Milliarden Euro), wie das Handelsministerium am Dienstag in Peking bekanntgab. 2018 lag das Plus nur bei 0,9 Prozent.