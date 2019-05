Wenig überraschend verlieren also alle direkt und auch viele indirekt Beteiligte durch eine neue Eskalation des Konfliktes USA gegen China. Die Bremseffekte dürften aber nicht ganz so dramatisch ausfallen. Spätestens jetzt sollte klar geworden sein, dass auch die EU und Japan mit harten Verhandlungen rechnen müssen, damit die angedrohten Autozölle nicht in Kraft treten. Kommt es in den nächsten Tagen doch noch zu einer Einigung zwischen den USA und China, dann wird es wohl nicht nur ein Minimal-Kompromiss sein, der der Öffentlichkeit präsentiert wird. Das Ausmaß des chinesischen Entgegenkommens wird für die übrigen Handelspartner der Vereinigten Staaten ein wichtiger Gradmesser sein.