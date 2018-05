Die Europäer treten in diesen Konflikten bislang nur in Form einzelner Staaten in Erscheinung. Doch weder Frankreich noch Großbritannien haben als Einzelstaaten noch ausreichend politisches Gewicht, um auf die Entwicklung maßgeblich Einfluss nehmen zu können. Das zunehmende Spannungspotenzial ist gut am Ölpreis abzulesen. Dieser ist in den letzten Monaten kräftig gestiegen und hat ein Niveau von rund 75 USD/Barrel erreicht. Der Anstieg des Ölpreises ist dabei auch von den überraschend konsequenten Förderkürzungen der OPEC mit getrieben worden.