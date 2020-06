Wirtschaft in Corona-Zeiten Saudi-Arabiens doppelte Krise

Die Regierung in Riad will gegensteuern und das Haushaltsloch stopfen. Mitte Mai kündigte sie an, die Mehrwertsteuer ab Juli von 5 auf 15 Prozent zu verdreifachen und die Staatsausgaben um umgerechnet 26,6 Milliarden Dollar zu senken. Die monatlichen Zuschüsse zu Lebenshaltungskosten von Beamten werden ab Juni ausgesetzt. Projekte im Rahmen der „Vision 2030“, darunter auch die glitzernde Zukunftsstadt „Neom“, sollen gestrichen oder aufgeschoben werden.



Unter der „Vision 2030“ will Saudi-Arabien seine Wirtschaft umbauen und sich unabhängiger vom Öl machen. In der aktuellen Lage sei dies aber unmöglich, sagt Stephan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik. „Die Ziele dieses Entwicklungsplans waren schon vor der Corona-Pandemie überambitioniert.“ Die gezielten Investitionen im Land seien bisher kaum erfolgreich gewesen, sagt Roll.