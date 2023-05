Wirtschaft und Tourismus: Von China nach Laos – Neue Bahnstrecke erhöht die Pandemiegefahr

Denn sie führt durch bisher unberührte Gebiete, in denen Fledermäuse leben, die Corona- und andere Erreger in sich tragen können. Die Bahn bringt nicht nur Geschäftsleute, Touristen und Güter in diese Region, sondern auch wieder hinaus. „Diese Lehre haben wir gezogen“, sagt Chris Newman, Biologe an der Universität Oxford, der über die Ursache der Covid-19-Pandemie forscht. „Es waren infizierte Personen, die das Virus in jede Ecke der Welt brachten – so schnell, dass wir absolut nichts gegen die Ausbreitung tun konnten.“