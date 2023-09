Wirtschaft: US-Firmen steigern Produktion überraschend kräftig – Verbraucherlaune sinkt

Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im August stärker ausgeweitet als erwartet. Die gesamte Produktion - Industrie, Versorger und Bergbau zusammen - legte um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Freitag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent gerechnet, nach abwärts revidiert plus 0,7 Prozent im Juli.