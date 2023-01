„Wirtschaftliche Mobilisierung“ So baut Putin Russlands Kriegswirtschaft auf

Im Sommer wurde dazu eine Änderung in der Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungswesen vorgenommen. Seitdem kann die russische Regierung staatliche Aufträge an Unternehmen erteilen, die dann Produktionen für das Militär durchführen müssen. So können bestimmte benötigte Dinge schnell bestellt und hergestellt werden. Welche Wirtschaftssektoren sich am Ende in ein solches System eingliedern, lässt die Regierung bislang offen. In den vergangenen Monaten zeichnete sich allerdings ab, dass die Wende für manche Branchen bereits begonnen hat.



Die Produktion in der Metall- und in der Bekleidungsindustrie nahm im Oktober jeweils um knapp 5 und 12 Prozent zu. Oleg Buklemishev, Direktor des Zentrums für wirtschaftspolitische Forschung an der Wirtschaftsfakultät der Staatlichen Universität Moskau, sieht einen Zusammenhang mit der Produktion für militärische Aktivitäten: „Rund 80 Prozent der in Russland produzierten Kleidung sind Spezialkleidung und Uniformen. Die Zunahme von Metallwaren dürfte auch mit militärischen Vorbereitungen zusammenhängen. Die Rüstungsunternehmen arbeiten jetzt im Vier-Schicht-Betrieb für staatliche Aufträge“.