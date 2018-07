Wirtschaftliche Öffnung: Kuba plant neue Lizenzen für Kleinunternehmer

Die kubanische Regierung will den Privatsektor des sozialistischen Inselstaates weiter stärken. Ab Dezember werden neuen Lizenzen für Kleinunternehmer vergeben, wie die Parteizeitung „Granma“ am Dienstag berichtete. Auf der anderen Seite sollen die kleinen privaten Betriebe in Zukunft stärker kontrolliert werden.