Wirtschafts-Staatssekretär Thomas Bareiß: „Wir sind leiser als andere – aber trotzdem erfolgreich“

Herr Bareiß, China sichert sich massiv Einfluss in Afrika, die Amerikaner erhöhen global den Druck: Muss sich die deutsche Außenwirtschaftspolitik verändern, robuster werden?

Natürlich unterliegt die Außenwirtschaftspolitik einer ständigen politischen und wirtschaftlichen Dynamik. Wir sehen einen wachsenden Einfluss Chinas und eine veränderte Außen- und Handelspolitik der USA. Wir haben das Verhältnis zu Russland, der Türkei und dem Nahen und Mittleren Osten neu justiert. Wir passen unsere Instrumente und Institutionen an aktuelle Entwicklungen an, denn wir müssen in einer globalisierten Welt auch unsere legitimen Sicherheitsinteressen im Blick behalten.