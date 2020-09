Wirtschaftsabkommen : Russland will Wirtschaftsbeziehungen zu Syrien ausbauen

Russland und Syrien wollen ein Wirtschaftsabkommen zur Umgehung von US-Sanktionen abschließen. Das kündigte der russische Vize-Ministerpräsident Juri Borissow am Montag bei einem Besuch in Damaskus an. Die Vereinbarung solle 40 neue Projekte im Energiesektor, den Wiederaufbau mehrerer Elektrizitätswerke und Offshore-Ölförderung beinhalten, sagte er am Montag. Die russische Seite rechne damit, die Vereinbarung bei seinem nächsten Besuch im Dezember zu unterzeichnen.