Wirtschaftsallianz: Trump strebt Handelsabkommen mit Brasilien an

Washington, Brasilia US-Präsident Donald Trump strebt ein Handelsabkommen mit Brasilien an. Es werde an einem Freihandelsvertrag gearbeitet, sagte er am Dienstag in Washington vor Journalisten, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. In Brasilien sagte US-Handelsminister Wilbur Ross, Trump und sein brasilianischer Amtskollege Jair Bolsonaro seien beide dem Abbau von Handelshemmnissen verpflichtet und wollten Investitionen im Energiesektor, der Infrastruktur, der Landwirtschaft und im Technologiesektor erleichtern.